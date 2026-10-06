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Селебрини вышел на раскатку, но не смог принять участие в игре с «Далласом» из-за травмы

Селебрини вышел на раскатку, но не смог принять участие в игре с «Далласом» из-за травмы
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Капитан и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини получил травму перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (0:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 октября 2026, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Хейсканен (Хинц, Бенн) – 18:51     2:0 Кивиранта (Бек, Факса) – 23:17     3:0 Бенн (Робертсон, Хинц) – 26:19     4:0 Робертсон – 36:30     5:0 Рантанен (Стил) – 55:22    

20-летний форвард принял участие в разминке, но не смог сыграть из-за травмы нижней части тела.

Главный тренер «Шаркс» Райан Варсофски после игры заявил, что состояние Селебрини всё ещё оценивается, команда рассчитывает получить больше информации в ближайшие дни.

Селебрини провёл в нынешнем сезоне два матча, в которых отдал пять голевых передач. В прошлом сезоне канадец стал четвёртым в списке лучших бом