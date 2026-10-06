Селебрини вышел на раскатку, но не смог принять участие в игре с «Далласом» из-за травмы

Капитан и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини получил травму перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (0:5).

20-летний форвард принял участие в разминке, но не смог сыграть из-за травмы нижней части тела.

Главный тренер «Шаркс» Райан Варсофски после игры заявил, что состояние Селебрини всё ещё оценивается, команда рассчитывает получить больше информации в ближайшие дни.

Селебрини провёл в нынешнем сезоне два матча, в которых отдал пять голевых передач. В прошлом сезоне канадец стал четвёртым в списке лучших бом