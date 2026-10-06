«В лучшие годы он был практически неудержим». Стэмкос — об игре Овечкина

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который заявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

«Люди не понимают, насколько великолепен был Овечкин в расцвете сил. Они видят его сейчас, конечно, он по-прежнему может забивать, но в расцвете сил его было практически невозможно остановить. Физически невозможно. Его катание, дриблинг, броски, физическая мощь… Это было впечатляюще, он был настоящей силой.

Мне очень повезло, что я играл против него на протяжении всей своей карьеры и большей части его карьеры. Долголетие, стабильность, здоровье… Это большая редкость», — приводит слова Стэмкоса The Tennessean.

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