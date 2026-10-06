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Фетисов прокомментировал решение Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона

Фетисов прокомментировал решение Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона.

«Александр всё правильно сделал. По классике. Капитан команды заявил, что для него это последний сезон в лиге, и он хочет получить от него удовольствие, попасть с командой в плей-офф. Александр снял все вопросы, которые могли бы его растаскивать с командой, с семьёй, с болельщиками. Молодец! Сосредоточился на сезоне. Хочется пожелать ему удачи, чтобы всё задуманное в нынешнем сезоне исполнилось. Конечно, для команды это будет дополнительной мотивацией», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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