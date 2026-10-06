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Каменский — об Овечкине: печально для хоккея, что великий человек заканчивает карьеру

Каменский — об Овечкине: печально для хоккея, что великий человек заканчивает карьеру
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона.

«Печально для хоккея, что великий человек заканчивает карьеру. Но это же выбор Александра. Он профессионал и сам знает, когда заканчивать. Наверняка это было обговорено с семьёй. Его должны красиво проводить. Надеемся, что он останется в хоккее, а также будет передавать огромнейший опыт молодым ребятам в российском хоккее», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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