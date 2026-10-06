«Пример человека, который сделал себя сам». Ротенберг поздравил Михайлова с 82-летием

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поздравил двукратного олимпийского чемпиона и члена правления ФХР Бориса Михайлова с 82-летием.

«Сегодня 82 года исполняется Борису Петровичу Михайлову – великому капитану, легенде отечественного и мирового хоккея!

Борис Петрович – ярчайший пример человека, который сделал себя сам. Он добился всего колоссальным трудом, характером и умением действовать через не могу. Анатолий Тарасов вспоминал, что Михайлов тренировался без устали и без показухи, дорожил каждой секундой на льду и сам заставил тренеров поверить в себя.

Его называли королём пятака. В легендарном звене Михайлов – Петров – Харламов он шёл туда, где было труднее всего, сражался за каждую шайбу, брал ответственность на себя и личным примером вёл партнёров вперёд. Два олимпийских золота, восемь титулов чемпиона мира, рекордные для советских чемпионатов 428 шайб – достижения великого мастера.

Мы много общались в разные годы, и меня всегда поражало, что у Бориса Петровича и сегодня тот же огонь, с которым он выходил на лёд. Он остаётся большим болельщиком отечественного хоккея, внимательно следит за матчами, искренне переживает за сборную, клубы и молодых игроков.

Его путь – пример для молодых хоккеистов и важное наставление: талант помогает начать, но чемпионами становятся благодаря ежедневному труду, мужеству и характеру.

Борис Петрович, желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и долгих лет жизни! Оставайтесь молодым душой и продолжайте передавать победные традиции новым поколениям», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.