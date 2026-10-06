Александр Ерёменко: если Овечкин и вернётся в «Динамо», то на одну игру

Бывший вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко высказался о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона.

«Я давно говорил, что ему надо завершать карьеру. Шутка! Александр — большой молодец. Провёл отличные годы в хоккее. Но думаю, что он устал. И не вернётся в КХЛ надолго. Столько лет быть в центре внимания. Это кажется, что весь большой спорт — красивая картинка. За этим всегда стоит большая работа. Если Овечкин и вернётся в «Динамо», то на одну игру», — приводит слова Ерёменко Metaratings.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.