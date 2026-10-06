«Металлург» отстранил от работы главного тренера Андрея Разина

Хоккейный клуб «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба «Металлурга».

«Металлург» в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых набрал 19 очков. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Накануне, 5 октября, «Металлург» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В следующем матче «Металлург» встретится с «Адмиралом» вновь. Игра состоится в среду, 7 октября, на льду магнитогорского клуба.