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«Металлург» отстранил от работы главного тренера Андрея Разина

«Металлург» отстранил от работы главного тренера Андрея Разина
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Хоккейный клуб «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба «Металлурга».

«Металлург» в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых набрал 19 очков. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Накануне, 5 октября, «Металлург» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В следующем матче «Металлург» встретится с «Адмиралом» вновь. Игра состоится в среду, 7 октября, на льду магнитогорского клуба.

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