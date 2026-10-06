Директор «Металлурга» Жлоба: между Разиным и игроками возникли разногласия

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба высказался о решении руководства отстранить главного тренера Андрея Разина от работы с командой.

— Действительно ли имеется конфликт между игроками и тренером?

— Внутрикомандная ситуация действительно обсуждается, мы не собираемся это скрывать. Между главным тренером и игроками возникли разногласия как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия. Это нормальная практика профессионального спорта: тренер имеет право определять требования к игрокам, игроки вправе выражать свою позицию. Проблема возникла тогда, когда эти разногласия перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат. Клуб принял это во внимание и вмешался, — цитирует Жлобу пресс-служба «Металлурга».