Поддерживаете ли вы скандальное решение «Металлурга» в отношении Андрея Разина?

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Поддерживаете ли вы скандальное решение «Металлурга» в отношении Андрея Разина?»

Напомним, «Металлург» в текущем сезоне КХЛ сыграл 13 матчей, в которых набрал 19 очков. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Накануне, 5 октября, «Металлург» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.