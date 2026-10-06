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Поддерживаете ли вы скандальное решение «Металлурга» в отношении Андрея Разина?

Поддерживаете ли вы скандальное решение «Металлурга» в отношении Андрея Разина?
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Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Поддерживаете ли вы скандальное решение «Металлурга» в отношении Андрея Разина?»

Напомним, «Металлург» в текущем сезоне КХЛ сыграл 13 матчей, в которых набрал 19 очков. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Накануне, 5 октября, «Металлург» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

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«Металлург» отстранил от работы главного тренера Андрея Разина