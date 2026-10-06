«Это неокончательный вердикт». Директор «Металлурга» — об отстранении Андрея Разина

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба рассказал о действиях руководства клуба для разрешения конфликтной ситуации с главным тренером Андреем Разиным.

— Какое решение планируется принять для разрешения конфликта?

— Мы прошли через несколько этапов. Сначала клуб рассмотрел вариант трансфера игроков — это нормальная рыночная процедура, когда стороны не находят общего языка. Однако на данный момент приемлемых предложений не поступило. Параллельно мы инициировали переговоры между тренерами и игроками, чтобы урегулировать ситуацию в рабочем порядке. К сожалению, к согласию прийти не удалось, что не оставило пространства для компромисса.

Руководство во главе с президентом клуба приняло решение временно отстранить главного тренера от управления командой. Это неокончательный вердикт, управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны, — цитирует Жлобу пресс-служба «Металлурга».