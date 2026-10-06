Директор «Металлурга» рассказал, как отстранение Разина повлияет на команду

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба рассказал, как отстранение главного тренера Андрея Разина повлияет на уральскую команду.

— Как вы считаете, отстранение тренера повлияет на настроение игроков и тренерского штаба?

— Любое решение такого уровня влияет на атмосферу — это было бы нечестно отрицать. Команда и тренерский штаб всегда работают сообща, между людьми есть профессиональные и человеческие связи. Мы понимаем, что для части коллектива это непростое решение. При этом клуб обязан ставить во главу угла работоспособность команды, имидж и репутацию клуба в целом, а не отдельные взаимоотношения. Мы уже провели беседы с игроками и тренерским штабом, объяснили логику решения. Сейчас важно, чтобы команда и тренерский штаб сосредоточились на игре и достижении поставленной спортивной задачи, а не отвлекались на околоспортивные темы, — цитирует Жлобу пресс-служба «Металлурга».