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Нападающий «Локомотива» Пустовой прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом»

Нападающий «Локомотива» Пустовой прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом»
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Нападающий «Локомотива» Андрей Пустовой высказался о победе над «Ак Барсом» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Пустовой, Кузин) – 10:42 (5x5)     0:2 Кузин (Тесанов, Ульев) – 41:51 (5x5)    

«Хорошо играли весь матч, соблюдали тренерскую установку, за счёт чего и смогли удержать победный счёт. В третьем периоде сыграли аккуратно, не дали развиваться атакам соперника. Для каждой команды сыграть «на ноль» престижно, после встречи в Минске договорились играть построже в обороне, без глупых удалений. Сегодня у нас это получилось.

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