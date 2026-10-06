Нападающий «Локомотива» Пустовой прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом»

Нападающий «Локомотива» Андрей Пустовой высказался о победе над «Ак Барсом» (2:0).

«Хорошо играли весь матч, соблюдали тренерскую установку, за счёт чего и смогли удержать победный счёт. В третьем периоде сыграли аккуратно, не дали развиваться атакам соперника. Для каждой команды сыграть «на ноль» престижно, после встречи в Минске договорились играть построже в обороне, без глупых удалений. Сегодня у нас это получилось.

Проигрывать всегда