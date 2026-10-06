«Уверен, никто из игроков не просил его убрать». Известный агент — об отстранении Разина

Известный агент Шуми Бабаев высказался о решении руководства «Металлурга» отстранить главного тренера Андрея Разина.

«То, что происходит внутри клуба «Металлург» — это только в их ведении. Они сами решают, как правильно поступать. Уверен, что никто из игроков не ходил и не просил убрать Разина. Уверен, это решение именно руководства клуба», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Металлург» в текущем сезоне КХЛ сыграл 13 матчей, в которых набрал 19 очков. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Накануне, 5 октября, «Металлург» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.