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Нападающий «Локомотива» Пустовой рассказал о работе с Дмитрием Квартальновым

Нападающий «Локомотива» Пустовой рассказал о работе с Дмитрием Квартальновым
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Нападающий ярославского «Локомотива» Андрей Пустовой высказался о работе с главным тренером клуба Дмитрием Квартальновым.

«Много слышал позитивного о работе с Дмитрием Вячеславовичем, он хорошо с нами работает, очень много с молодыми говорит, даёт нам шансы, всем выдаёт игровое время, а мы стараемся воспользоваться этим шансом, за это Дмитрию Вячеславовичу больше спасибо, за доверие молодым», — сказал Андрей Пустовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 20 очками в активе после 13 сыгранных матчей.

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