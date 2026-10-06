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«1990-е, опять начинается детский сад». Кожевников отреагировал на отстранение Разина

«1990-е, опять начинается детский сад». Кожевников отреагировал на отстранение Разина
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение руководства «Металлурга» отстранить главного тренера Андрея Разина.

«Если это сделали ребята, это неправильно, 1990-е, мы это уже проходили. Опять начинается этот детский сад. Если они пожаловались, то это какие-то мягкие игрушки. Да, решение приняло руководство клуба «Металлург», но от чего-то оно его приняло, не просто же так? Я не думаю, что это сделано из-за каких-то пресс-конференций. Удивительное решение, последим дальше», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Металлург» в текущем сезоне КХЛ сыграл 13 матчей, в которых набрал 19 очков. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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