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Кожевников высказался о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/2027

Кожевников высказался о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/2027
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона.

«Желаю Александру Овечкину, чтобы побил очередной рекорд! Чтобы имя нашего российского игрока минимум 100 лет было на первой странице НХЛ. И, конечно, крепкого здоровья. Будем обязательно болеть за Сашу и поддерживать его», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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