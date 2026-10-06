Известный агент отреагировал на решение Овечкина покинуть НХЛ после этого сезона

Известный агент Шуми Бабаев высказался о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона.

«Самое главное для Саши – доиграть сезон без травм и побить все рекорды. Хорошее честное решение: в этом году своё забьёт, всё сделает и будет спокойно дальше заниматься своими делами. Семьёй, детьми. Может, и в КХЛ ещё немного поиграет», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.