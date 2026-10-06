Никита Гусев рассказал, почему не смог договориться о новом контракте с «Динамо»

Нападающий «Сочи» Никита Гусев рассказал, почему не смог договориться о новом контракте с московским «Динамо».

— Почему не получилось договориться с «Динамо»?

— Я готов был получать предложения от всех команд лиги. Считаю, что хорошо играл в «Динамо». Они выбрали путь развития без меня, а я двигаюсь дальше.

— Предложение «Динамо» было?

— Предложения были, как из других было. От «Сочи» получил хорошее, поэтому я здесь, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Предыдущие три сезона Гусев провёл в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7».