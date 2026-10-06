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Никита Гусев ответил на вопрос, почему не подписывает контракт с командой заранее

Никита Гусев ответил на вопрос, почему не подписывает контракт с командой заранее
Комментарии

Нападающий «Сочи» Никита Гусев ответил на вопрос, почему не подписывает контракт с командой заранее, перед началом сезона.

— Почему не подписываете контракт заранее, а затягиваете? Ведь так рынок упускаете.
— Возможно. Но надо спокойно принимать решение. Я готов был ехать на сборы, но получилось так, что где-то затянул. Правильное решение принял для себя, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Предыдущие три сезона Гусев провёл в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7».

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