«Было бы здорово увидеть его в КХЛ». Никита Гусев — об Александре Овечкине

Нападающий «Сочи» Никита Гусев высказался о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона.

«Это большое событие, что у Саши последний год в НХЛ. Было бы здорово увидеть его в КХЛ, сыграть с ним или против него», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

41-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.