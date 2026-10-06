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«Было бы здорово увидеть его в КХЛ». Никита Гусев — об Александре Овечкине

«Было бы здорово увидеть его в КХЛ». Никита Гусев — об Александре Овечкине
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Нападающий «Сочи» Никита Гусев высказался о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после нынешнего сезона.

«Это большое событие, что у Саши последний год в НХЛ. Было бы здорово увидеть его в КХЛ, сыграть с ним или против него», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

41-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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