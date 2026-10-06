Нападающий «Локомотива» Сурин сравнил игру «Ак Барса» образца финала и текущего сезона

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин сравнил игру «Ак Барса» образца финала Кубка Гагарина — 2026 и текущего сезона.

«Эмоции разные, если сравнивать с финалом, тем более в плей-офф накал намного больше. Понимали, что будет со стороны Казани не то чтобы реванш, но настрой будет максимально серьёзный у соперника. Нам надо будет показать свой уровень, особенно на фоне поражения. Хороший результат, возвращаемся домой.

И всё-таки игра была напряжённая, уровня плей-офф, мастерство не так важно было в таком случае, мы видели много примеров, когда команды за счёт желания обыгрывали даже тех, кто более мастеровит», – сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.