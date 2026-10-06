15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Локомотива» Сурин сравнил игру «Ак Барса» образца финала и текущего сезона

Нападающий «Локомотива» Сурин сравнил игру «Ак Барса» образца финала и текущего сезона
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин сравнил игру «Ак Барса» образца финала Кубка Гагарина — 2026 и текущего сезона.

«Эмоции разные, если сравнивать с финалом, тем более в плей-офф накал намного больше. Понимали, что будет со стороны Казани не то чтобы реванш, но настрой будет максимально серьёзный у соперника. Нам надо будет показать свой уровень, особенно на фоне поражения. Хороший результат, возвращаемся домой.

И всё-таки игра была напряжённая, уровня плей-офф, мастерство не так важно было в таком случае, мы видели много примеров, когда команды за счёт желания обыгрывали даже тех, кто более мастеровит», – сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Квартальнов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ак Барсом» в Казани