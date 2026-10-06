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Нападающий «Локомотива» Сурин высказался о претензиях команды на третий Кубок Гагарина

Нападающий «Локомотива» Сурин высказался о претензиях команды на третий Кубок Гагарина
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о возможности выиграть с ярославской командой третий Кубок Гагарина.

«Мотивации более чем достаточно, никто ранее не выигрывал три Кубка Гагарина подряд, искать сейчас излишние поводы сомневаться в себе — это надо быть неразумным человеком. Всё вперёд, всё на победу», — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 20 очками в активе после 13 сыгранных матчей. В следующей игре ярославский клуб встретится с минским «Динамо» 10 октября на «Арене-2000-Локомотив».

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