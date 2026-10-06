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Сурин — о Пинчуке: хотелось бы, чтобы он зашёл в «Нэшвилл», а у меня там был помощник

Сурин — о Пинчуке: хотелось бы, чтобы он зашёл в «Нэшвилл», а у меня там был помощник
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что следит за выступлением белорусского форварда Виталия Пинчука в «Нэшвилл Предаторз». Сурин на драфте НХЛ 2024 года был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде под общим 22-м номером.

«Слежу за Виталием Пинчуком, переживаю, он хорошо провёл предсезонку, хотелось бы, чтобы он зашёл полноценно в «Нэшвилл», поиграл. Буду рад, когда я приеду туда, чтобы у меня там был помощник, не то что даже по языку, а по обстановке, быту.

Буду следить за результатами команды, знаю многих игроков, лидеров узнаю, но больше о результатах конкретных матчей, плотно в состав не вникал», – сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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