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Величкин: скорее всего, решение принял Рашников. Разину надо было держать себя в руках

Величкин: скорее всего, решение принял Рашников. Разину надо было держать себя в руках
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Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал решение руководства магнитогорского клуба отстранить главного тренера Андрея Разина.

«Жлоба же всё объяснил в заявлении, вот оно так и есть. То, что скандал в команде, — такого быть не должно, поэтому надо было что-то делать. Они приняли такое решение.

За мои 28 лет такого не было, не знаю, как бы я поступил. Скорее всего, решение принял Виктор Филиппович (Рашников, президент «Металлурга». – Прим. «Чемпионата»), а он никогда не принимает неверных решений. Значит, всё правильно. А Андрею надо было в руках себя держать», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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