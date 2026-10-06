«Разин уже был предупреждён руководством». Плющев отреагировал на ситуацию в «Металлурге»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение руководства «Металлурга» отстранить главного тренера Андрея Разина от работы с командой.

«Решение руководства клуба, по-видимому, обусловлено определёнными причинами, которые перевесили против Разина. Судя по всему, в «Металлурге» идёт проблема игроки — тренер и тренер — игроки. Естественно, чемпионат длинный, поэтому постоянно находиться в нервозной ситуации сложно. Команда играющая, но отношения между игроками и тренером были не совсем адекватными. Разин же уже был предупреждён руководством. Но всё равно решение неожиданное, так как команда находится в лидирующей группе.

Произошедшее ещё раз говорит, что в «Металлурге» были и есть негативные моменты между тренером и игроками. Руководство решило нормализовать климат в коллективе и внутреннюю атмосферу для достижения дальнейших результатов. Посмотрим, что будет дальше, сможет ли Владимир Воробьёв как-то выправить ситуацию. У него есть опыт, он работал со многими командами. И не такой вспыльчивый, как Разин. На моей памяти такое впервые, чтобы в команде — лидере принимались подобные меры», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.