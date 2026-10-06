«Алекс ничем не лучше Кросби». Аналитик TSN не включил Овечкина в топ-5 за всю историю НХЛ

Аналитик TSN Брайан Хейс сравнил карьеры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Он ничем не лучше Сида. Кросби был лучшим игроком, у него, без сомнения, была лучшая карьера. Я не думаю, что тут есть какие-то споры. Знаю, что Овечкин забил больше голов. Но у Сида больше кубков, больше золотых медалей. Думаю, он лучший лидер. Он более доминирующий игрок в решающие моменты. Так что Ови не опережает Сида.

Очевидно, Овечкин не опережает Гретцки, Лемье и Бобби Орра. Поэтому думаю, что он где-то между шестым и 10-м местами», — заявил Хейс в эфире TSN.