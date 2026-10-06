Что ждёт дальше Андрея Разина в «Металлурге»?

Хоккейный клуб «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Что ждёт дальше Андрея Разина в «Металлурге»?»

Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года. В дебютном сезоне он привёл команду к победе в Кубке Гагарина.

Напомним, «Металлург» в текущем сезоне КХЛ сыграл 13 матчей, в которых набрал 19 очков. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Металлург» встретится с «Адмиралом». Игра состоится в среду, 7 октября, на льду магнитогорского клуба.