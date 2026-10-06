Старший вице-президент ИИХФ Бржиза высказался о возможности возвращения сборной России

Старший вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Петр Бржиза ответил на вопрос о возможном возвращении россиян на турниры после выборов в организации.

«ИИХФ ожидает решения Спортивного арбитражного суда по иску ФХР. От него будет зависеть дальнейший ход событий. Как обычно, вновь избранный совет ИИХФ сформирует комитеты, а также определит приоритеты и сферы ответственности своих новых членов», — приводит слова Бржизы Odds.

В пятницу, 2 октября, немец Франц Райндль был избран новым президентом ИИХФ.

Напомним, ранее ФХР сообщила, что отправила апелляцию 31 августа. Изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года. В то время главой ИИХФ был Люк Тардиф.