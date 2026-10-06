«У меня такого брожения внутри коллектива не было». Илья Воробьёв — о ситуации Разина

Бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв оценил решение руководства решение руководства магнитогорского клуба отстранить наставника Андрея Разина.

«На пресс-конференциях всё это нагнеталось. У меня таких вопросов, такого брожения внутри коллектива не было.

Чего тут сожалеть, если человек сам доводит до такой ситуации. Ты работаешь с коллективом, там взрослые игроки, ты можешь с ними работать или не можешь. Команда, как птица, которую ты держишь в руке — и тут нельзя пережать. Один из вариантов не сработал, можно только предполагать, какой», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

«Металлург» в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых набрал 19 очков. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.