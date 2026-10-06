15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Салавате» отреагировали на слухи о возможном уходе главного тренера Виктора Козлова

В «Салавате» отреагировали на слухи о возможном уходе главного тренера Виктора Козлова
Комментарии

Пресс-служба «Салавата Юлаева» отреагировала на слухи о возможном уходе главного тренера Виктора Козлова.

«Салават Юлаев» сейчас находится в Новосибирске. Главный тренер Виктор Николаевич продолжает готовить команду к матчу с «Сибирью». У Виктора Николаевича действующий контракт с нашим клубом», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе «Салавата Юлаева».

Уфимский клуб после 12 матчей набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» встретится с «Сибирью» в Новосибирске 7 октября.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, обыграв «Салават Юлаев»
Материалы по теме
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»
Эксклюзив
«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»