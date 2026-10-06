В «Салавате» отреагировали на слухи о возможном уходе главного тренера Виктора Козлова

Пресс-служба «Салавата Юлаева» отреагировала на слухи о возможном уходе главного тренера Виктора Козлова.

«Салават Юлаев» сейчас находится в Новосибирске. Главный тренер Виктор Николаевич продолжает готовить команду к матчу с «Сибирью». У Виктора Николаевича действующий контракт с нашим клубом», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе «Салавата Юлаева».

Уфимский клуб после 12 матчей набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» встретится с «Сибирью» в Новосибирске 7 октября.