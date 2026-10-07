Андрей Назаров высказался об увольнении и отстранении тренеров в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался об увольнении и отстранении тренеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Как обычно и бывает, в октябре в КХЛ начались тренерские отставки и отстранения. Есть клубы, где ключевую роль в принятых решениях сыграло отсутствие результата, а есть и моменты с внутрикомандной атмосферой и коммуникацией. Но жизнь на этом не заканчивается, все стороны разойдутся миром, и для всех всё будет хорошо. Сезон длинный, каждый продолжит жить и работать в своём направлении. Таковы реалии профессионального спорта, от этого никуда не деться.

Главное, всем нам нужно понимать, что хоккей является системообразующим видом спорта, который объединяет миллионы людей и очень популярен в России. Особенно это важно напомнить сегодня, в день рождения президента нашей большой и необъятной страны. Ведь именно он и стал главным идеологом и основателем КХЛ. Хочется, чтобы в этот день все наши клубы, словно огромные грузовики, заправились лучшим в мире топливом и помчались вперёд, показывая яркую и захватывающую игру, которая никогда и никого не оставит равнодушным. Пусть всегда побеждает сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.