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«Он сразу же попал на рифы». Ларионов — о возвращении Бэбкока в НХЛ

«Он сразу же попал на рифы». Ларионов — о возвращении Бэбкока в НХЛ
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о возвращении Майка Бэбкока в НХЛ. Специалист стал наставником «Эдмонтон Ойлерз» в новом сезоне.

– Майк Бэбкок сможет вернуть «Эдмонтон» на вершину?
– В начале он сразу же попал на рифы. Игры с «Ванкувером» — не дерби, но это традиционный соперник для команды. Думаю, что Майк попытается наладить оборону, потому что он любит, чтобы его команды меньше пропускали. Но с таким потенциалом, как у Макдэвида, Драйзайтля, ещё Васька Подколзин… Не хочу сглазить, но он здорово начал, очень рад за него. Хороший парень, трудолюбивый. Думаю, что Майк подтянет игру в плане обороны. Но есть масса ограничений из-за потолка зарплат, нельзя никого приобрести. Сезон длинный – насколько этот процесс будет долгим, пока непонятно. Вернёмся к этому разговору матчей через 25-30, — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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