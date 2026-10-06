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Губерниев предложил Разину объединиться с Бубновым и создать шоу «Разибу»

Губерниев предложил Разину объединиться с Бубновым и создать шоу «Разибу»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение руководства «Металлурга» отстранить главного тренера Андрея Разина.

«На самом деле Разин хороший тренер. Но надо держать себя в узде. Как бы звоночков было слишком много. С прессой ругался, с хоккеистами ругался, с акционерами клуба ругался. Хороший тренер и дядька, но не надо себя временами вести, как будто тебе пять лет. Надо заканчивать петь про «Старый лес» группы «Ласковый май», перестать заниматься ерундой и нормально работать тренером: держать удар и прочее. Если же он будет так продолжать, Разину надо делать своё шоу. Объединиться с Дзюбой, Слуцким и Бубновым — и фигарить. Лучше с Бубновым. Назвать шоу «Разибу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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