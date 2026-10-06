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Защитник СКА Мироманов рассказал об отношении к российским хоккеистам в Северной Америке

Защитник СКА Мироманов рассказал об отношении к российским хоккеистам в Северной Америке
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Защитник СКА Даниил Мироманов рассказал, как в Северной Америке относятся к россиянам. Игрок обороны несколько лет выступал в НХЛ и АХЛ, а в межсезонье перешёл в КХЛ.

«У меня за всё время в Северной Америке не было ни одной проблемы и ни одного неприятного высказывания. К российским ребятам всегда относились хорошо, дружелюбно и с пониманием. Внутри команды всё определяется спортом. Была «Русская пятёрка», есть Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Малкин и сотни других выдающихся российских игроков, прошедших через НХЛ. Россиян знают как перспективных, мастеровитых и техничных хоккеистов», – цитирует Мироманова «Советский спорт».

Защитник провёл в НХЛ 94 матча за «Вегас» и «Калгари», набрав 23 (7+16) очка. В АХЛ – 166 игр и 108 (32+76) очков.

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