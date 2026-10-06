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Форвард «Сибири» — об уходе Кузнецова: в команде не знали, что у него какие-то проблемы

Форвард «Сибири» — об уходе Кузнецова: в команде не знали, что у него какие-то проблемы
Комментарии

Нападающий «Сибири» Александр Яремчук рассказал, как в команде отреагировали на уход Евгения Кузнецова. Ранее хоккеист расторг контракт с клубом по соглашению сторон. Сообщалось, что это произошло на фоне проблем со здоровьем у отца форварда.

– Когда мы ехали на утреннюю тренировку, нам сообщили, что было подписано соглашение о расторжении контракта. Каких-то дополнительных внутренних причин нам не объясняли. Я сам о причинах узнал только из СМИ и социальных сетей. Мы даже не знали, что у него какие-то проблемы.

– Что бы вы хотели пожелать Евгению?
– Думаю, сейчас ему никакие интервью и слова не нужны. Ему нужно быть рядом с семьёй, рядом с отцом, проводить с ними максимум времени и помогать своим близким. В любом случае желаю всем здоровья, чтобы не было серьёзных проблем.

– С Кузнецовым вы успели поиграть совсем недолго, но наверняка успели пообщаться. Какие впечатления остались?
– На тренировках – большой мастер. Он сразу стал своим человеком в раздевалке, всегда поддерживал атмосферу, что-то рассказывал, шутил. Но перед играми ему, наверное, тяжелее всего настраиваться. Он постоянно шутит, прикалывается – тяжело сидеть рядом и не улыбаться, – цитирует Яремчука AllHockey.Ru.

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