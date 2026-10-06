Главный тренер «Торонто» высказался об отсутствии очков у первого номера драфта Маккенны

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Джим Хиллер высказался об игре нападающего Гэвина Маккенны, который за три матча дебютного сезона в НХЛ не смог набрать ни одного очка.

«У него всё отлично получается. Он молод, но, на мой взгляд, сохраняет полное спокойствие и невозмутимость. Конечно, он наверняка хотел бы большего уже сейчас — это очевидно. Но я не вижу, чтобы это на нём сказывалось. Когда я с ним общаюсь, он улыбается; он ведёт себя так же, как два месяца или две недели назад. Сегодня мы хорошо потренировались, так что посмотрим, как это отразится на предстоящей игре. И всё же терпение не может быть бесконечным. Но пока мы продолжим придерживаться выбранного курса», — цитирует Хиллера пресс-служба клуба.