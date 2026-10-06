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Нападающий «Монреаля» Иван Демидов получил травму и выбыл из строя на срок до месяца

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов получил травму и выбыл из строя на срок до месяца
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов получил травму нижней части тела и выбыл из строя на срок от двух до четырёх недель, сообщает пресс-служба канадского клуба. Россиянин пропустил предыдущую тренировку команды.

В текущем сезоне НХЛ 20-летний россиянин провёл два матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности «0». Всего в регулярных чемпионатах на его счету 86 игр и 66 (21+45) очков. В плей-офф он сыграл 24 встречи, забил три гола и сделал восемь ассистов.

Иван был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.

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