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«Для меня ЦСКА — моя жизнь». Борис Михайлов рассказал, что для него значит армейский клуб

«Для меня ЦСКА — моя жизнь». Борис Михайлов рассказал, что для него значит армейский клуб
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Двукратный олимпийский чемпион и член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов рассказал, что значит для него ЦСКА, за который он выступал с 1967 по 1980 год. Сегодня, 6 октября, легендарному хоккеисту исполнилось 82 года.

— В этом году отмечается 80-летие ЦСКА. Что сегодня для вас значит этот клуб?
— В 1967 году, когда меня призвали в армию, я стал армейцем. И до сих пор им остаюсь. И то, что я добился таких вершин, это заслуга не моя, а ЦСКА и хоккейного клуба, который долгие годы возглавлял великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов. Для меня ЦСКА — моя жизнь.

— Сегодняшний ЦСКА вас радует?
— Если в целом, конечно, радует. У каждой старухи бывает проруха. Сейчас у команды появляется стержень, который будет побеждать. Это радует, этим мы и живём. Иногда мы их ругаем, хочется рвать и метать, но жизнь состоит из взлётов и падений. А у нас падений намного меньше, — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борисом Михайловым читайте на «Чемпионате»: