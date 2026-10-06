Андрей Разин опубликовал пост в соцсети после отстранения из «Металлурга»

Тренер Андрей Разин опубликовал пост в соцсети после отстранения из «Металлурга». Ранее стало известно, что руководство магнитогорского клуба решило временно отстранить Разина от обязанности главного тренера команды.

«Сегодня без комментариев», — подписал свою фотографию Разин.

Фото: Личный архив Разина

Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года. В дебютном сезоне он привёл команду к победе в Кубке Гагарина.

Напомним, «Металлург» в текущем сезоне КХЛ сыграл 13 матчей, в которых набрал 19 очков. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Металлург» встретится с «Адмиралом». Игра состоится в среду, 7 октября, на льду магнитогорского клуба.