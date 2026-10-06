Нападающий Майкл Бантинг подписал с «Филадельфией» однолетний контракт

Нападающий Майкл Бантинг подписал с «Филадельфией Флайерз» однолетний контракт на сумму $ 1,2 млн, сообщает Sportsnet.

31-летний уроженец Торонто в прошлом сезоне выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз», забил 14 голов и отдал 19 результативных передач.

Всего в Национальной хоккейной лиге Бантинг провёл 418 игр в составе «Аризоны Койотс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролины Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз», «Предаторз» и «Старз» и набрал 252 очка, а также 343 минуты штрафного времени.

Текущий сезон «Филадельфия» начала с четырёх поражений подряд. В четырёх матчах «лётчики» смогли набрать лишь два очка.