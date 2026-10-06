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Инсайдер НХЛ назвал обновлённые сроки возвращения от травмы капитана «Флориды» Баркова

Инсайдер НХЛ назвал обновлённые сроки возвращения от травмы капитана «Флориды» Баркова
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Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер заявил, что капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков выбыл из строя на шесть-восемь недель. Ранее сообщалось, что финский форвард пропустит 10-12 недель и вернётся к Новому году.

«Похоже, для Баркова есть хорошие новости. Восстановление займёт шесть-восемь недель. Планируется реабилитация без хирургического вмешательства», — написал Дрегер в соцсети.

Напомним, 31-летний Барков получил травму во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ) и не смог завершить матч. Во втором периоде форвард неудачно упал на лёд, борясь за шайбу при игре в большинстве. У него подвернулась левая нога. Поднявшись, он сразу же ушёл со льда, в раздражении бросив краги.

Отметим, что Александр пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок правого