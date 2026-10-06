Защитник «Нью-Джерси»: вряд ли кто-то может сказать об Овечкине хоть одно плохое слово

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Бренден Диллон высказался о карьере Александра Овечкина, с которым он вместе выступал за «Вашингтон Кэпиталз» с 2019 по 2021 год. Ранее россиянин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

«Мне посчастливилось немного поиграть с ним в одной команде. Дело не только в том, какой он замечательный человек, но и в том, какое значение он имеет для НХЛ и для хоккея в России, Канаде и США. Он невероятно известен. По-моему, это уже его 22-й сезон, и я не припомню случая, чтобы он кому-то отказал в автографе. Он всегда находит время для людей. Он очень любит свою семью и детей, но и в раздевалке видно, как сильно его уважают партнёры по команде.

Он забросил огромное количество шайб, но также подаёт пример своей силовой игрой. В раздевалке он высказывается тогда, когда это необходимо. Его очень любят в