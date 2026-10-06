Нападающий СКА Захар Бардаков выбыл на полгода из-за травмы

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что нападающий команды Захар Бардаков выбыл на пять‑шесть месяцев. Лидер обороны Тревор Мёрфи должен вернуться в строй к началу ноября.

— Что с Уилсоном?

— Травма. Средняя часть тела. Завтра с утра будет понятен статус. У Бардакова операция впереди. Мы потеряли его на пять‑шесть месяцев. Это реалии сегодняшнего дня. МРТ финальная у Вайссбака будет в пятницу. Мёрфи чувствует себя лучше. Думаю, ориентировочно вернётся к началу ноября. Зыков сказал, что готов. Дали ему неделю на восстановление. Ожидаем в следующем матче, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.