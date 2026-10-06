Результаты матчей ВХЛ на 6 октября 2026 года

Сегодня, 6 октября, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 6 октября 2026 года:

ХК «Норильск» – «Олимпия» — 3:2;

«Горняк-УГМК» – «Барс» — 2:3;

ЦСК ВВС – «Химик» — 2:8.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Химик» с 18 очками после 12 встреч. Второе место занимает «Нефтяник», набравший 18 очков в 12 матчах. Тройку замыкает АКМ (17 очков в 12 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.