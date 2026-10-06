Сегодня, 6 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 6 октября 2026 года:

«Тайфун» – МХК «Спартак» — 0:3;

«Кузнецкие Медведи» – «Мамонты Югры» — 1:3;

«Толпар» – «Красноярские Рыси» — 2:3;

«Динамо-Шинник» – «Красная Машина Атлант» — 3:4;

«Спутник» – «Снежные Барсы» — 4:0;

«Реактор» – «Локо-76» — 3:2 ОТ;

МХК «Спартак MAX» – «Алмаз» — 7:5;

МХК «Динамо» М – «СКА-1946» — 5:2;

«Красная Машина Юниор» – Академия СКА — 1:4.

Таблицу «Золотого» дивизиона Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после девяти игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Чайка», набравшая 14 очков после девяти матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.