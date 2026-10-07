Расписание матчей ВХЛ на 7 октября 2026 года

Сегодня, 7 октября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 7 октября 2026 года (время московское):

16:00. «Омские Крылья» – «Буран»;

17:00. «Молот» – ХК «Калуга»;

17:30. «Кристалл» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник» с 18 очками после 12 встреч. Второе место занимает АКМ, набравший 17 очков в 12 матчах. Тройку замыкает «Молот» (16 очков в 10 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.