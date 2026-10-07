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Александр Овечкин рассказал, какие эмоции испытывает после объявления о завершении карьеры

Александр Овечкин рассказал, какие эмоции испытывает после объявления о завершении карьеры
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями, которые испытывает после того, как официально объявил, что завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге по окончании сезона-2026/2027.

— Ты уже думал о том, насколько много Вашингтон значит для тебя?
— Я лишь сегодня объявил о своём решении, сейчас мне приходит огромное количество сообщений, много звонков. Для меня это очень тяжёлое решение. Но, как я уже сказал, я должен смотреть в будущее, мне хочется иметь возможность играть с детьми, быть здоровым и заниматься обычными делами.

— Есть облегчение, типа: «Я заявил об этом публично, поэтому теперь меня не будут постоянно дёргать расспросами о будущем»?
— Да, 100%. Это в некотором роде облегчение. И вам, ребята, теперь будет проще — вы не будете спрашивать, последний ли это сезон для меня. Так что да, облегчение есть, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На счету россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.

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