Александр Овечкин назвал игроков, у которых учился и чей опыт передаёт сейчас в клубе

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чей опыт перенял в своей карьере, чтобы потом передать его молодым игрокам в НХЛ.

— Одноклубники говорили, что ты всегда старался помочь новичкам и молодым парням ощутить себя частью команды. Насколько ты гордишься тем, что сделал?

— Я учился у отличных примеров — у Оли Колцига, Джеффа Халперна, Криса Кларка, Дайнюса Зубруса. Все эти парни очень много для меня значат, я многому научился у них. Старался передавать этот опыт ребятам, команде и, надеюсь, всё делал правильно, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

41-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Александр подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.