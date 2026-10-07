«Не только про меня». Овечкин рассказал, что значит для него стать примером в «Вашингтоне»

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что значит для него формировать идентичность в клубе, где он играет более 20 лет. Ранее Овечкин объявил, что завершает карьеру в НХЛ по окончании сезона-2026/2027.

— За 22 года ты стал примером и во многом сформировал культуру и идентичность «Вашингтона». Что это значит для тебя?

— Это значит очень много для меня. Но, как я всегда говорил, это не только про меня. Бекстрём, Оши, Джонни [Карлсон], Гринер [Майк Грин] — это обо всех парнях, которые провели много времени в этой организации. Когда мы достигли нашей цели, хоккей в этом регионе начал расти очень стремительно. Я счастлив быть частью этого, горжусь этим. Думаю, вы и сами видите, насколько дети здесь любят хоккей и как растёт всё хоккейное сообщество, количество болельщиков, — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз». Сезон-2026/2027 стал для Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.