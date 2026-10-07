Максим Шабанов забил первый официальный гол за «Миннесоту»

В эти минуты идёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Баффало Сэйбрз» и «Миннесота Уайлд», который проходит на стадионе «Кибэнк-центр» в американском Баффало. Российский нападающий гостей Максим Шабанов забил свой первый официальный гол за «Уайлд».

Шабанов забил свою первую официальную шайбу за «Миннесоту» на 36-й минуте. Ему ассистировали Куинн Хьюз и Майкл Маккэррон.

Шабанов подписал одноле