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Максим Шабанов забил первый официальный гол за «Миннесоту»

Максим Шабанов забил первый официальный гол за «Миннесоту»
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В эти минуты идёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Баффало Сэйбрз» и «Миннесота Уайлд», который проходит на стадионе «Кибэнк-центр» в американском Баффало. Российский нападающий гостей Максим Шабанов забил свой первый официальный гол за «Уайлд».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юров (Сперджен, Коулман) – 33:53 (pp)     0:2 Шабанов (Хьюз, Маккэррон) – 35:38     1:2 Эстлунд (Пауэр, Далин) – 43:55     2:2 Томпсон (Кребс) – 49:38     3:2 Пауэр (Кулих, Томпсон) – 64:22    

Шабанов забил свою первую официальную шайбу за «Миннесоту» на 36-й минуте. Ему ассистировали Куинн Хьюз и Майкл Маккэррон.

Шабанов подписал одноле